İstiklal Caddesi hınca hınç doldu!

Koronavirüs salgınında yapılan tüm uyarılara rağmen bu akşam İstiklal Caddesi’nde oluşan yoğunluk 'pes' dedirtti.

İHA'nın haberine göre, kısıtlamaya saatler kala çok sayıda vatandaş cadde üzerinde hareketlilik oluşturdu. Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görülürken sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği dikkat çekti.