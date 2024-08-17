'İstikbalinizin Emniyeti' sergisi Ankara’da açıldı

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100. yılını kutlayan Türkiye İş Bankası, ülkemizin kültürel ve toplumsal kalkınmasında bir asırdır sürdürdüğü öncü rolün yansımalarını Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde sergiliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 26 Ağustos 1924’te kurulan Türkiye İş Bankası'nın, 100. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde hazırlanan “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisi, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Müge Nevşehirli Veziroğlu’nun katıldığı bir basın buluşmasıyla açıldı.

REKLAM Zuhal Üreten Zuhal Üreten, Ulus’un simge yapılarından olan tarihi binada beş yıldır ziyaretçilerini ağırlayan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin, kısa süre içerisinde Ankara’nın kültür ve sanat hayatında kendisine çok önemli bir yer edindiğini ve hem nitelikli koleksiyonu hem de sergileri ile ziyaretçiler için değerli bir kaynak oluşturduğunu belirtti. Üreten ayrıca “Sergimiz, Atatürk’ün işaret ettiği gibi, Cumhuriyet tarihinde ‘ekonomi bakımından başlı başına yer alan’ İş Bankası’nın, ülkenin küllerinden doğuş ve topyekûn kalkınma mücadelesine bir asır boyunca sağladığı katkıların bir özetini, Türkiye’nin bankası olmanın samimi hikayesini sunuyor” dedi.

Müge Nevşehirli Veziroğlu REKLAM Müge Nevşehirli Veziroğlu ise 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan İş Bankası’nın bugüne dek kültür-sanattan eğitime, spordan çevreye, sürdürülebilirlikten girişimciliğe pek çok alanda fark yaratan çalışmalara destek verdiğini ifade ederken, “İstikbalinizin Emniyeti” sergisinde Banka’nın toplumsal kalkınmaya olan katkısının, kuruluş misyonunun ve bir asırlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunun izlenebileceğini belirtti. İŞ BANKASI’NIN BİR ASIRLIK YOLCULUĞU Sergi, İş Bankası’nın geçmişten günümüze dek sürdürdüğü güçlü sosyal sorumluluk projeleriyle başlıyor. “En Büyük Yatırımımız Geleceğe” sloganıyla hayata geçirilen eğitim kurumları iş birlikleri, “Daha Eşitlikçi Bir Dünya” yaratmak adına sürdürülen faaliyetler ve kadın istihdamına verilen önem ile ülkemizde girişimcilik alanının geliştirilmesi için hayata geçirilen ve “Büyük Hayalleri Olan Girişimciler Buraya” başlığı altında toplanan projeler, zengin yazılı ve görsel içeriklerle anlatılıyor. “Dünya Bizim Gelecek Bizim” başlıklı bölümde İş Bankası’nın sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde ülkemizdeki ormanların ve denizlerin korunması, tarımsal üretimin yüksek teknolojik sistemlerle desteklenmesi ve Banka’nın geleceğe yönelik taahhütleri görülüyor.

REKLAM Serginin ana bölümlerinden bir diğerinde ise Banka’nın 1956 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile sürdürdüğü yayıncılık faaliyetleri; 2000 yılından bu yana İş Sanat markası altında hayata geçirdiği sahne sanatları ve plastik sanatlar alanındaki etkinlikleri, kültürel miras ve arkeoloji projeleri ile müzecilik alanlarında ülkemizin kültür sanat hayatına verdiği büyük destek anlatılıyor. 1930’lu yıllarda milli güreşçilerin desteklenmesi ile başlatılan spor desteklerini günümüzde Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi sponsorlukları ile sürdüren İş Bankası’nın spora verdiği desteğin tarihi ve ikinci yüzyıla taşıma vizyonu da serginin ana bölümlerinden birini oluşturuyor.

REKLAM Sergi ayrıca ziyaretçileri bir asırlık tarihi boyunca kendini zamanın akışına göre güncelleyen bir markanın reklam yolculuğuna davet ediyor. 1924 yılında başlayan ve sonraki yıllarda çeşitlenip gelişerek taşıdığı mesajlarla yaratıcılığı buluşturan reklamlar, Banka’nın ve reklamcılığın erken dönemini nadir bulunur bir zenginlikle belgeliyor. İş Sanat Tarih Çalışmaları Birimi’nin koordinasyonunda hazırlanan serginin tasarımını Pattu Mimarlık üstlendi. Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında hizmet veren İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 2. katında yer alan “İstikbalinizin Emniyeti - Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisi, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilir.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi hakkında: 2 Mayıs 2019’da ziyaretçilere kapılarını açan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Cumhuriyet’in kuruluş döneminin yönetim ve finans merkezi Ulus’un simgesel yapılarından olan ve Türkiye İş Bankası’nın 3. genel müdürlük binası olarak inşa edilen tarihi binasında hizmet veriyor. Müzeye ev sahipliği yapan tarihi bina, İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929 yılında inşa edilmiş olup Cumhuriyet modernleşmesinin simgelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Müzenin kalıcı sergisinde Türkiye İş Bankası’nın kuruluş dönemine paralel olarak ülkemizin iktisadi bağımsızlığının kazanılmasına belge, fotoğraf, film ve objelerle ışık tutuyor. Müze binasında yer alan Ankara Sanat Galerisi’nde Ekim ayında başlayacak yeni sezon hazırlıkları devam ederken müzenin 5. katındaki sergi salonunda “Yazan-Çizen Latif Demirci” sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzede rehberli turlar ve atölyeler dahil olmak üzere tüm etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor.