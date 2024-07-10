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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstifa ettiği fabrikada 2 arkadaşını bıçaklayıp kaçtı | Son dakika haberleri

        İstifa ettiği fabrikada 2 arkadaşını bıçaklayıp kaçtı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen kavgada işten çıkan bir işçi, elindeki bıçakla 1'i ağır 2 işçiyi yaraladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 20:21 Güncelleme: 10.07.2024 - 20:21
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        İstifa ettiği fabrikada bıçakla saldırdı
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        Bursa'daki olay saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Bir hafta önce işten çıkan Uğur K., eşyalarını almak için işyerine gitti. Eşyalarını topladığı sırada iş arkadaşları Yahya K.(39) ve Kadir A.(45) ile tartışmaya başladı.

        Tartışma sırasında öfkelenen Uğur K. Elindeki bıçakla 2 arkadaşını defalarca bıçaklayıp, kaçtı.

        Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Yahya Y.(39) ameliyata alındı.

        Jandarma komutanlığı ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.

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