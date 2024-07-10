İstifa ettiği fabrikada 2 arkadaşını bıçaklayıp kaçtı

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Bursa'daki olay saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Bir hafta önce işten çıkan Uğur K., eşyalarını almak için işyerine gitti. Eşyalarını topladığı sırada iş arkadaşları Yahya K.(39) ve Kadir A.(45) ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında öfkelenen Uğur K. Elindeki bıçakla 2 arkadaşını defalarca bıçaklayıp, kaçtı.

Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Yahya Y.(39) ameliyata alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.