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        Haberler Gündem 3. Sayfa İşten çıkarılınca dehşet saçtı! Patronunu öldürdü | Son dakika haberleri

        İşten çıkarılınca patronunu 14 bıçak darbesiyle öldürdü

        Düzce'de, çalıştığı fabrikada işten çıkarılan taşeron Niyazi Ç., 33 yaşındaki fabrika sahibi Engin Cebeci'yi 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 19:47 Güncelleme: 10.12.2024 - 20:22
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        İşten çıkarılınca dehşet saçtı! Patronunu öldürdü
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        Düzce'deki olay, saat 17.30 sıralarında Boğaziçi beldesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde bulunan, havalandırma sistemleri üreten bir fabrikada meydana geldi. Taşeron işçi olarak çalıştığı fabrikada, işten çıkarılan Niyazi Ç., patronu Engin Cebeci ile konuşmak için iş yerine gitti. Yeniden işe girmek isteyen Niyazi Ç., patronundan olumsuz cevap alınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Niyazi Ç., Cebeci'yi 14 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kaçtı.

        Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Engin Cebeci, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cebeci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Olaydan sonra otomobiliyle kaçan Niyazi Ç. ise Bolu Caddesi Fiskobirlik Kavşağı’nda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, soruşturmayı yürütecek olan jandarma ekibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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