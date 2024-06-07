Yaralılar var! İstediği şarkı çalınmayınca kalabalığa ateş açtı!
Türkiye yine bir istek şarkı dehşetine tanık oldu. Beşiktaş'ta bir restoranda istediği şarkı çalınmayan kişi, çalışanlarla tartışınca dışarı çıkarıldı. Bir süre sonra tekrar mekana gelen şüpheli, restoranın önündekilere ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı
Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında istediği parça çalınmayan kişi içeridekilerle tartıştıktan sonra dışarıya çıktı.
DHA'nın haberine göre bir süre sonra mekanın önüne gelen saldırgan, restoranın önündekilere ateş etti. Silahlı saldırıda 3 kişi yaralanırken saldırgan kaçtı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
3 KİŞİ YARALANDI
Olay, Nisbetiye Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında Zeynel B. bir şarkı çalınmasını istedi. İsteği yerine getirilmeyince içeridekilerle tartışarak mekandan ayrıldı. Bir süre sonra yeniden mekanın önüne gelen Zeynel B. dışarıda bekleyenlerin üzerine ateşe etti. Açılan ateşte Ümit Y., Abdullah Ü. ve Cengiz A. yaralandı. Saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı.
KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bir araç ise çekiciyle çekildi.