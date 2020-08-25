Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) edindiği bilgiye göre, Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacak.

MHK üyelerinin ise şu isimler olması bekleniyor: Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Ahmet Erdoğan, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Nedim Göklü, Mahmut Çetiner.