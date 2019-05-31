Protesto gösterileri düzenlenmişti

Henüz 5 yaşındaydı. Evinin önünde oyun oynuyordu. Cinsel istismara uğradı. Türkiye'yi ayağa kaldıran o olayda savcılık da soruşturmasını tamamladı.

ÇOCUKLAR OYUN OYNUYORDU…

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde bir grup çocuk 22 Nisan günü öğle saatlerinde evinin önünde oyun oynuyordu. Yanlarına bir kişi geldi. Kabus da o anlarda başladı.

KÜÇÜK ÇOCUK BAYGIN HALDE BULUNDU

İddiaya göre çocukların oynadığı yere gelen bir kişi, ‘size para vereceğim’ diyerek evin arka tarafına doğru götürmeye çalıştı. Çocuklar bu durumdan korkarak kaçmaya başladı. 5 yaşındaki kız çocuğu kaçamadı. Yaşadığı acıya da dayanamadı. Diğer çocukların haber vermesiyle evinin yakınında baygın halde bulundu. Yakınları tarafından hemen hastaneye kaldırıldı.

PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Yaşanan o vahim olay, mahalle sakinlerini de sokağa döküldü. Fail aranırken onlar da bu olayı protesto etti.

BAŞSAVCILIK, BAKANLIK, VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı derhal bir soruşturma başlattı. Sokaktaki güvenlik kameraları titizlikle incelemeye alınırken, vatandaşların da ifadesine başvuruldu. Yaşanan olayla ilgili aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı da harekete geçti. İstanbul Valiliği ise yazılı bir açıklama yaparak, failin yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi. O fail 2 gün içinde bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS İSTEMİ

Türkiye’yi ayağa kaldıran olayla ilgili savcılık iddianamesini hazırladı. O saldırgan için de 18 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep etti. İddianame, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan mahkemeye gönderildi. Ağır ceza mahkemesinin kabul etmesi halinde Pakistan uyruklu saldırgan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.