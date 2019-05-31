Protesto gösterileri düzenlenmişti

31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Henüz 5 yaşındaydı. Evinin önünde oyun oynuyordu. Cinsel istismara uğradı. Türkiye'yi ayağa kaldıran o olayda savcılık da soruşturmasını tamamladı.
ÇOCUKLAR OYUN OYNUYORDU…
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde bir grup çocuk 22 Nisan günü öğle saatlerinde evinin önünde oyun oynuyordu. Yanlarına bir kişi geldi. Kabus da o anlarda başladı.
KÜÇÜK ÇOCUK BAYGIN HALDE BULUNDU
İddiaya göre çocukların oynadığı yere gelen bir kişi, ‘size para vereceğim’ diyerek evin arka tarafına doğru götürmeye çalıştı. Çocuklar bu durumdan korkarak kaçmaya başladı. 5 yaşındaki kız çocuğu kaçamadı. Yaşadığı acıya da dayanamadı. Diğer çocukların haber vermesiyle evinin yakınında baygın halde bulundu. Yakınları tarafından hemen hastaneye kaldırıldı.
PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ
Yaşanan o vahim olay, mahalle sakinlerini de sokağa döküldü. Fail aranırken onlar da bu olayı protesto etti.
BAŞSAVCILIK, BAKANLIK, VALİLİK HAREKETE GEÇTİ
Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı derhal bir soruşturma başlattı. Sokaktaki güvenlik kameraları titizlikle incelemeye alınırken, vatandaşların da ifadesine başvuruldu. Yaşanan olayla ilgili aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı da harekete geçti. İstanbul Valiliği ise yazılı bir açıklama yaparak, failin yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi. O fail 2 gün içinde bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
18 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS İSTEMİ
Türkiye’yi ayağa kaldıran olayla ilgili savcılık iddianamesini hazırladı. O saldırgan için de 18 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep etti. İddianame, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan mahkemeye gönderildi. Ağır ceza mahkemesinin kabul etmesi halinde Pakistan uyruklu saldırgan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!