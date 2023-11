İşte The Beatles'ın son şarkısı

REKLAM advertisement1

The Beatles'ın merakla beklenen 'Now and Then' şarkısı John Lennon tarafından yazılmıştı. Lennon'ın 1978'de bestelediği 'Now and Then' adlı şarkının bitirilmesi tam 45 yıl sürdü.

Bilindiği üzere diğer üyesi John Lennon ve George Harrison hayatta değil. John Lennon'ın sesi yapay zekâ aracılığıyla enstrümandan ayrılarak yeni yapılan şarkıda kullanıldı. Lennon'ın sesi, Peter Jackson'ın yönettiği 'The Beatles: Get Back' adlı belgeseldeki demo şarkıdan alındı.

Şarkıda dört grup üyesi de yer alıyor bu nedenle bu şarkı, grubun birlikte yaptığı son şarkı olarak nitelendiriliyor. 50 yıl önce yollarını ayıran The Beatles, 7 Grammy ödülü kazanmıştı.