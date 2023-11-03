Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik İşte The Beatles'ın son şarkısı - Magazin haberleri

        İşte The Beatles'ın son şarkısı

        Müzik dünyasının efsane gruplarından The Beatles'ın son şarkısı 'Now and Then' yayımlandı. 45 yılda tamamlanan şarkı, müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 12:16 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son şarkıları 45 yılda tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        The Beatles'ın merakla beklenen 'Now and Then' şarkısı John Lennon tarafından yazılmıştı. Lennon'ın 1978'de bestelediği 'Now and Then' adlı şarkının bitirilmesi tam 45 yıl sürdü.

        Bilindiği üzere diğer üyesi John Lennon ve George Harrison hayatta değil. John Lennon'ın sesi yapay zekâ aracılığıyla enstrümandan ayrılarak yeni yapılan şarkıda kullanıldı. Lennon'ın sesi, Peter Jackson'ın yönettiği 'The Beatles: Get Back' adlı belgeseldeki demo şarkıdan alındı.

        Şarkıda dört grup üyesi de yer alıyor bu nedenle bu şarkı, grubun birlikte yaptığı son şarkı olarak nitelendiriliyor.

        50 yıl önce yollarını ayıran The Beatles, 7 Grammy ödülü kazanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #The Beatles

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Habertürk Anasayfa