İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

Subaşı'nın açıklamasından sonra Çağatay Ulusoy da sessizliğini bozdu ve şunları söyledi: Hem Acun abi, hem de Şeyma arkadaşlarımdır. Birkaç gündür devam edecen çirkin, asılsız, yakışıksız ve anlamsız iftiraların son bulmasını dilerim.