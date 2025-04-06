İşte şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları! - Galatasaray Haberleri

İşte şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları! - Galatasaray Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası oynanan maçlarla devam ederken, şampiyonluk mücadelesindeki heyecan her geçen gün daha da artıyor...

30. haftada sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazandı ve zirve yarışında hata yapmadı.

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Geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray ise bu haftayı BAY geçti. Alınan bu sonuçla sarı-lacivertliler, ezeli rakibi G.Saray ile puan farkını 3'e düşürdü. Peki; iki takım kalan maçlarını kimlerle oynayacak?

İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları... REKLAM GALATASARAY - 71 PUAN Sarı-kırmızılı takım kalan 8 maçın 4'ünü deplasmanda, 4'ünü ise sahasında oynayacak. Samsunspor (D)Bodrum FK (E)Eyüpspor (D)Sivasspor (E)Trabzonspor (D)Kayserispor (E)Göztepe (D)Başakşehir FK (E)

FENERBAHÇE - 68 PUAN Sarı-lacivertli takım da ezeli rakibi gibi 8 maçın 4'ünü deplasmanda, 4'ünü ise sahasında oynayacak. Sivasspor (D)Kayserispor (E)Gaziantep FK (D)Beşiktaş (E)Başakşehir FK (D)Eyüpspor (E)Hatayspor (D)Konyaspor (E)