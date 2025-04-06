İşte şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Lider Galatasaray ise bu haftayı BAY geçti. Zirve yarışında ligin bitimine 8 hafta kalırken; iki takımın da kalan maçlarını derledik...
Trendyol Süper Lig'in 30. haftası oynanan maçlarla devam ederken, şampiyonluk mücadelesindeki heyecan her geçen gün daha da artıyor...
30. haftada sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazandı ve zirve yarışında hata yapmadı.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray ise bu haftayı BAY geçti.
Alınan bu sonuçla sarı-lacivertliler, ezeli rakibi G.Saray ile puan farkını 3'e düşürdü. Peki; iki takım kalan maçlarını kimlerle oynayacak?
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları...
GALATASARAY - 71 PUAN
Sarı-kırmızılı takım kalan 8 maçın 4'ünü deplasmanda, 4'ünü ise sahasında oynayacak.
Samsunspor (D)Bodrum FK (E)Eyüpspor (D)Sivasspor (E)Trabzonspor (D)Kayserispor (E)Göztepe (D)Başakşehir FK (E)
FENERBAHÇE - 68 PUAN
Sarı-lacivertli takım da ezeli rakibi gibi 8 maçın 4'ünü deplasmanda, 4'ünü ise sahasında oynayacak.
Sivasspor (D)Kayserispor (E)Gaziantep FK (D)Beşiktaş (E)Başakşehir FK (D)Eyüpspor (E)Hatayspor (D)Konyaspor (E)