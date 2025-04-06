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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları! - Galatasaray Haberleri

        İşte şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Lider Galatasaray ise bu haftayı BAY geçti. Zirve yarışında ligin bitimine 8 hafta kalırken; iki takımın da kalan maçlarını derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 21:16 Güncelleme: 06.04.2025 - 21:18
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        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftası oynanan maçlarla devam ederken, şampiyonluk mücadelesindeki heyecan her geçen gün daha da artıyor...

        30. haftada sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazandı ve zirve yarışında hata yapmadı.

        Geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray ise bu haftayı BAY geçti.

        Alınan bu sonuçla sarı-lacivertliler, ezeli rakibi G.Saray ile puan farkını 3'e düşürdü. Peki; iki takım kalan maçlarını kimlerle oynayacak?

        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları...

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        GALATASARAY - 71 PUAN

        Sarı-kırmızılı takım kalan 8 maçın 4'ünü deplasmanda, 4'ünü ise sahasında oynayacak.

        Samsunspor (D)Bodrum FK (E)Eyüpspor (D)Sivasspor (E)Trabzonspor (D)Kayserispor (E)Göztepe (D)Başakşehir FK (E)

        FENERBAHÇE - 68 PUAN

        Sarı-lacivertli takım da ezeli rakibi gibi 8 maçın 4'ünü deplasmanda, 4'ünü ise sahasında oynayacak.

        Sivasspor (D)Kayserispor (E)Gaziantep FK (D)Beşiktaş (E)Başakşehir FK (D)Eyüpspor (E)Hatayspor (D)Konyaspor (E)

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