İşte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda puan durumu!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2. maçlar tamamlandı. İşte Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda puan durumu
Giriş: 04.10.2023 - 00:24 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:24
Galatasaray deplasmanda Manchester United'a konuk oldu ve mücadeleyi 3-2 kazandı.
Kopenhag ise sahasında Bayern Münih'i konuk etti ve 2-1 mağlup oldu.
İşte A Grubu'nda oluşan puan durumu:
Bayern Münih - 2 maç - 6 puan
GALATASARAY - 2 maç - 4 puan
Kopenhag - 2 maç - 1 puan
Manchester United - 2 maç - 0 puan