'KAPLUMBAĞALAR ÖLÜME GÖNDERİLİYOR'

Doğa tutkunu olduğunu ve 34 yıl boyunca yol kontrol memuru olarak görev yaptığını belirten Mehmet Erbil, "Göreve geldikten sonra yorgunluk çayı bile içmeye fırsat bırakmadan dağlara ağaç diktim. Bugüne kadar dağlara 6 bin, demir yolu hattına ise 3 bin fidan diktim.