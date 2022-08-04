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'Manisa Tarzanı'yla tanışınca yapmaya başladı... "Alev topuna dönüyorlar"

İşte Manisa'nın kaplumbağa kurtarıcısı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde demir yolu yol kontrol memurluğundan emekli olan 69 yaşındaki Mehmet Erbil, her gün raylardaki kaplumbağaları kurtarıyor. Demir yolu hattına 3 bin, ildeki dağlara ise 6 bin fidan diken Erbil, "Yanımda kaplumbağalar için su taşıyorum. Binlerce kaplumbağa kurtardım, kurtarmaya da devam ediyorum" dedi

04.08.2022 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Manisa'nın Ahmetli ilçesinde demir yolu yol kontrol memurluğundan emekli olan 69 yaşındaki Mehmet Erbil, çalıştığı dönemdeki gibi her gün 20 kilometrelik yol yürüyerek hem diktiği ağaçlara bakıyor hem de raylara bırakılan kaplumbağaları kurtarıyor.

     

  • DHA'nın haberine göre evli ve 2 çocuk babası Mehmet Erbil, 1963 yılında Spil Dağı'nda düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde, 'Manisa Tarzanı' lakaplı Ahmet Bedevi ile karşılaştı.

     

  • Bedevi'den etkilenen Erbil, gençlik yıllarında gönüllü olarak Ahmetli dağlarına çok sayıda fidan dikti. 1979 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD), yol kontrol memuru olarak göreve başlayan Erbil, tren kazalarını önlemek için her gün görevi gereği 20 kilometrelik yolu yürüdü.

     

  • Salihli, Turgutlu ve Ahmetli'nin dağlarına 6 bin fidan diken Erbil, her gün yürüdüğü Turgutlu-Alaşehir demir yolu hattına da 3 bin fidan dikimi yaptı.

     

  • Erbil, bu süreçte çiftçilerin tarlalarına zarar vermemesi için demir yoluna bıraktığı ve raylar nedeniyle mahsur kalan kaplumbağaları kurtardı. 

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