Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Türkiye'nin merakla beklediği seçimlerden ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından gözler liderlerin memleketlerine çevrildi.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de son durum şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 74,04

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 21,09

Sinan Oğan yüzde 4,5

Muharrem İnce yüzde 0,3

14 Mayıs 2023 Rize Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de son durum şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 78,87

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 17,63

Sinan Oğan yüzde 3,37

Muharrem İnce yüzde 0,13

14 Mayıs 2023 Tunceli Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'da son durum şu şekilde:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60,91

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 26,42

Sinan Oğan yüzde 12,24

Muharrem İnce yüzde 0,43

14 Mayıs 2023 Iğdır Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Seçime kısa bir süre kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da son durum şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47,56

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,53

Sinan Oğan yüzde 6,26

Muharrem İnce yüzde 0,65

14 Mayıs 2023 Yalova Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

İstanbul Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da son durum şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65,90

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 27,88

Sinan Oğan yüzde 5,71

Muharrem İnce yüzde 0,51

14 Mayıs 2023 Trabzon Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Ankara Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın memleketi Ankara'da ilk sonuçlar şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,12

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 43,81

Sinan Oğan yüzde 6,62

Muharrem İnce yüzde 0,45

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