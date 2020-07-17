Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerTeknolojiİnternetİşte koronavirüsün damga vurduğu Türkiye'nin internet kullanımı

'Korona' ile Türk Telekom abonelerinin data tüketimi yüzde 53 arttı

İnternetin yoğun kullanımına uzaktan eğitim ve evden çalışma eklenince Türkiye’nin data kullanımı da arttı. Türk Telekom’un sabit internet abonelerinin yılın ilk yarısındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak, 178 GB oldu. Nisan-Haziran 2020 arasında ise bu rakam yüzde 53 artarak, 195 GB’a yükseldi. İnternet kullanımı en çok artan il Muğla olurken, abone başına aylık ortalama tüketimi en yüksek olan il ise Şırnak oldu.

17.07.2020 - 12:37 | Güncelleme: ABONE OL
internet kullanımı
HABERTURK.COM

Türk Telekom, abonelerinin Ocak-Haziran 2020 arasındaki abone başı aylık ortalama data kullanımının, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 artarak 178 GB’a ulaştığını açıkladı.Ocak-Mart 2020 arasındaki ilk üç aylık data kullanımı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla, 159 GB oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanma ve ardından adım atılan normalleşme sürecinin damga vurduğu Nisan-Haziran 2020 arasında ise kullanıcı başına aylık ortalama data kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak, 195 GB’a yükseldi.

Türkiye’nin abone başı data kullanımı haritasına bakıldığında, özellikle Muğla, Malatya, Antalya, Mersin ve Sinop illerindeki artış dikkat çekti. Bu kapsamda yılın ilk altı ayında geçen yıla oranla sırasıyla; yüzde 52 ile Muğla, yüzde 49 ile Malatya ve Antalya, yüzde 46 ile Mersin ve Sinop abone başı aylık ortalama data kullanımının en çok yükseldiği ilk beş il oldu.

ABONE BAŞINA EN YÜKSEK KULLANIM ŞIRNAK'TA

Abone başına en çok data tüketimi olan il ise 241 GB ile Şırnak olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 6 aylık verilerine göre Türkiye'nin tüm şehirleri bazında ise abone bazında aylık ortalama data tüketimleri şu şekilde gerçekleşti:

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “2020’nin ilk altı ayında da özellikle salgının etkisiyle abonelerimizden gelen yoğun data talebini karşılayarak onların yanında olduk. Mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı. İnternet trafiği, tüm güne yayıldı. İlk altı ay içerisinde, Türk Telekom sabit internet abonelerinin aylık ortalama data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 42 oranında arttı” dedi.

YENİ NORMALDE ODAK NOKTASI SAĞLIK VE EĞİTİM

Önal, “Yeni normalde dijitalleşme özellikle sağlık, eğitim, iş ve özel yaşamımızın birçok alanında odak noktası olacak. Türk Telekom olarak, hem fibere, dijitalleşmeye ve 5G teknolojilerine yatırımlarımız hem de internet penetrasyonunu yükseltme konusundaki gayretlerimizle bu yeni dünyaya son derece hazırlıklıyız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Koronavirüs 3 boyutlu olarak görüntülendi
Koronavirüs 3 boyutlu olarak görüntülendi
Kilosu 300 TL! Birçok hastalığa iyi geliyor
Kilosu 300 TL! Birçok hastalığa iyi geliyor
Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı gündem oldu
Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı gündem oldu
Görür görmez telefonuna sarıldı! Böyle görüntülendi
Görür görmez telefonuna sarıldı! Böyle görüntülendi
Şanlıurfa'da 96 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da 96 ev karantinaya alındı
Öksürük sesinden Covid-19 tanısı!
Öksürük sesinden Covid-19 tanısı!
Yurda getirildiler!
Yurda getirildiler!
Bilim Kurulu üyelerinden Kurban Bayramı'nda koronavirüs uyarısı
Bilim Kurulu üyelerinden Kurban Bayramı'nda koronavirüs uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X