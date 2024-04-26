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        Haberler Gündem İstanbul İşte İstanbul barometresi! İstanbul'un ilk 3 sorunu ne?

        İşte İstanbul barometresi! İstanbul'un ilk 3 sorunu ne?

        İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Barometresi Mart 2024 Raporunu açıkladı. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 26.04.2024 - 08:12 Güncelleme: 26.04.2024 - 08:12
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        İstanbul'un ilk 3 sorunu ne?
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        İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Barometresi Araştırması’yla İstanbul halkının ev içi gündeminden duygudurum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutuyor. İstanbul Barometresi her ay aynı temada sorularla yapılan periyodik anket çalışmasıyla İstanbulluların gündemine dair düşüncelerini ve belediye hizmetlerine karşı farkındalığını ve tutumunu analiz ediyor.

        İstanbul Barometresi Mart 2024 Raporu, 1-5 Nisan 2024 tarihleri arasında 1.000 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı.

        İstanbul Barometresi Araştırmasına göre;

        * Mart ayının ev içi gündemi 31 Mart Yerel Seçimleri ve ekonomi oldu. Katılımcıların yüzde 42,7’si 31 Mart Yerel Seçimlerin, yüzde 32,5’i ekonomik sorunların, yüzde 2’si ise ailevi sorunların ev içinde konuşulduğunu belirtti.

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        * Katılımcıların yüzde 70,1’i bayramı genellikle İstanbul’da geçirdiklerini belirtti.

        * Bayramı genellikle İstanbul dışında geçiren katılımcıların yüzde 20,1’i bu bayramda ekonomik sebeplerden dolayı İstanbul’da kaldığını belirtti.

        * Katılımcıların yüzde 65,9’u 31 Mart Yerel Seçimlerinin mart ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti. İkinci sırada ise yüzde 20,4 ile ekonomik sorunlar yer aldı.

        * Katılımcılara mart ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi yüzde 6,3 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 5,9 olarak ölçüldü. Mart ayındaki yaşam memnuniyeti 4,8 ve mutluluk seviyesi 5,9 olarak ölçüldü.

        * Katılımcılara göre İstanbul’un ilk 3 sorunu yüzde 57,9 ile ulaşım, yüzde 49,4 ile ekonomik sorunlar, yüzde 47,3 ile sığınmacılar olarak belirlendi.

        * Katılımcıların yüzde 33,9’u kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini söyledi. Yüzde 48’i ise aylık kredi kartı borcunun tamamını ödediğini belirtti.

        * Katılımcıların yüzde 60,9’u satın aldığı gıda miktarının azaldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 58,7’si indirime giren gıdaları tercih etme sıklığının arttığını belirtti.

        * Katılımcıların yüzde 97,8’i ekonomik sebeplerle gıda çeşidini azalttığını belirtti.

        * Mart ayında katılımcıların yüzde 17,9’u bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 13,7’si aslında pek geçinemediğini, yüzde 47,4’ü kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 21’i ise geçinebildiğini ve kenara para koyabildiğini belirtti.

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