Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ilişkin soruşturmada kontrolör Emin E.E., tren teşkil memuru (makasçı) Osman Y. ve tren hareket memuru Sinan Y., savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tren hareket memuru Sinan Y., Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde kazada bir kusuru bulunmadığını söyledi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın ulaştığı ifadede Sinan Y., kazaya ilişkin olarak, "bana makas değişikliği bilgisi verilmedi" dedi.



Sinan Y.'nin suçladığı makasçı (kontrolör) Osman Y. ise savcılığa verdiği ifadesinde şöyle konuştu: "Hareket memurunun H1'den sevk etmem talimatı üzerine panodan elektrik kontrolünü S makası yeşil renkli butona basarak H1'e geçirdiğimi hatırlıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle hareket kontrol memuru Sinan Y.'e bunu yaptığımı teyit ettiğimi hatırlamıyorum".

"BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİLER"

Sinan Y. ifadesinde meydana gelen kazanın iletişim kopukluğundan kaynaklandığını iddia etti. Sinan Y. tren makinistlerinin 1. yoldan hareket ettikten sonra 9 makas değişikliği ile H1 hattına girmesi gerektiğini, ancak makas değişikliği yapılmadan H2'ye girdiğini görmeleri gerekmesine rağmen bu konuda kendisiyle iletişime geçmediklerini ve bildirimde bulunmadıklarını söyledi.

"BANA HERHANGİ BİLGİ VERİLMEDİ"

İletişimsizlik ve bilgi eksikliğinden kazaya yol açtığını yineleyen Sinan Y. devamla şunları söyledi: "Kaza, Tren teşkil memurunun (makasçının) bana makasları değiştirip treni H1'e aldığına dair teminat vermesine rağmen 5 makası H1'e tanzim etmemesi, H2'ye girdiğini gören makinistlerin yanlış yola girdiklerine dair bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmemesinden kaynaklandı".

"KAZADAN ÜST YÖNETİM SORUMLU"

Sinan Y. ifadesinin sonunda şu sözlere yer verdi: "Daha risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen tren teşkil memurunun (makasçının) başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önemli almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum".



MAKASÇI OSMAN Y. DE SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Hareket memuru Sinan Y.'nin "Bana makas değişikliği haberi verilmediği" sözleriyle suçladığı makasçılardan (kontrol memuru) Osman Y. savcılığa verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"HAREKET MEMURUNA BUNU TEYİT ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM

"Saat 05.00'da kılavuz makine 8. yoldan H1'i takiben gitmesi için hareket memuru Sinan Y.'nin talimatı üzerine makası tanzim ettim. Daha sonra akşamdan 12. yolda olan saat 06.10 İstanbul trenini hareket memurunun talimatıyla H1'e tanzim edip gönderdik. Daha sonra depodan saat 06.50 Eskişehir treni boş olarak geldi. Hareket memurunun talimatıyla makasını tanzim edip 13. yola aldım. Bu treni yola alırken 12. yol başındaki makas buzlandığı için iğne ucu oturdu ancak kilitleme yapmadı. Ben de hareket memuruna bu durumu bildirdim. Treni yavaş hareketlerle yola yerleştirdik. Daha sonra gece en son gelip 11. yolda park halinde olan saat 06.30 Konya trenini hareket memurunun H1'den sevk etmem talimatı üzerine panodan elektrik kontrolünü S makası yeşil renkli butona basarak H1'e geçirdiğimi hatırlıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle hareket kontrol memuru Sinan Y.'e bunu yaptığımı teyit ettiğimi hatırlamıyorum".

"DAHA ÖNCE ELEKTRİK KONTROLLÜ MAKAS EĞİTİMİNİ ALMADIM"

Osman Y'nin ifadesinde "Ben panodan elektrik kontrollü makasın işleyişini daha önce görmemiştim, eğitimini de almadım" sözleri dikkat çekti. Osman Y., ifadesini şöyle sürdürdü: "Sadece 09/12/2018 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle bu makasın önemi arttığı için 08/12/2108 tarihinde servis müdür yardımcısı olarak bildiğim Ergün Bey'e ben bu makasın kontrolünü bilmediğimi söyleyince 'sen S makasın işlevini yapmazsın, öbür makaslara bakarsın' dedi. Ben de ne olur ne olmaz diye yine de kendisine sordum. O da bana yukarıda belirttiğim şekilde anlattım. Ancak gece nöbetinde tek başına kalınca ne olacağı konusunda herhangi bir şey söylemedi zira o gece nöbetinin tek kişi tutulduğunu bilmiyordu. Ben de nöbete girdiğim ilk gün olan 09/12/2018 günü öğrendim".

"YHT GAR MÜDÜR YARDIMCISI BENİ KONTROL ETMEDİ"

Osman Y. ifadesini şöyle sürdürdü: "Çalışma takvimimi ve mesaimi YHT Ankara Gar müdür yardımcısı Kadir O. belirler. Görev yaptığım süre içinde hiç gelip beni kontrol etmedi."

"VERDİĞİM EMİRLER HİÇBİR YÖNETMELİĞE AYKIRI DEĞİLDİR"

Şüphelilerden Kontrolör Emin E.E. ise ifadesinde özetle şunları söyledi:

“20 yıllık meslek hayatımın 10 yıllık kısmını trafik idaresi pozisyonunda geçirdim. Olay günü de trenin hareketine dair verdiğim emirler, hiçbir yönetmeliğe aykırı değildir. Kılavuz treni makinistlerini yavaş gelmesi konusunda ben de uyardım. Vicdanım rahattır. Hiçbir ihmalim yoktur” dedi.



"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK" SUÇLAMASIYLA TUTUKLAMALARI İSTENDİ

Kazada kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaza soruşturması kapsamında gözaltına alınan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından getirildikleri Ankara Adliyesinde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, ifade işlemi sonrasında şüphelileri 'taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. 3 TCDD görevlisi tutuklandı.

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif ile çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.



3 TCDD GÖREVLİSİ TUTUKLANDI



Gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi tutuklandı.