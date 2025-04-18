Galatasaray-Bodrum FK maçının VAR hakemi belli oldu! - Galatasaray Haberleri

Galatasaray-Bodrum FK maçının VAR hakemi belli oldu! - Galatasaray Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Sipay Bodrum FK, bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen üstlenecek. Derbinin 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

Mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu’ndan Markus Schmidt oturacak. Schmidt'e AVAR olarak Onur Özütoprak eşlik edecek.

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