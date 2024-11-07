İşte Galatasaray ve Tottenham'da forma giyen futbolcular!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Tottenham ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez daha önce Tottenham forması giyerken, bu zamana kadar iki takımda forma giymiş oyuncular da merak edilmeye başlandı. İşte G.Saray ve Tottenham formalarını terleten o futbolcular...
Giriş: 07.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:05
- 1
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımın formasını giyen futbolcuları sizler için derledik...
- 2
DAVINSON SANCHEZ
- 3
SERGE AURIER
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- 4
GIOVANI DOS SANTOS
- 5
TANGUY NDOMBELE
- 6
DEANDRE YEDLIN
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- 7
CARLOS VINICIUS
- 8
GHEORGHE POPESCU
- 9
BRAD FRIEDEL
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- 10
GEDSON FERNANDES
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