İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!

Süper Lig’in tamamlanmasına 9 hafta kala şampiyonluk yarışı devam ederken iki ezeli rakibi kalan haftalarda zorlu maçlar bekliyor.

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FENERBAHÇE'YE SAMSUN ENGELİ

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetti. Bu sonuçla zirve yarışında 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, puanını 62'ye yükseltti ve bir maç eksiğiyle liderin 9 puan gerisinde kaldı.