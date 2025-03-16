İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile golsüz berabere kalırken, lider Galatasaray, Antalyaspor'u farklı geçti. Fenerbahçe'nin 2 puan yitirdiği zirve yarışında lig bitime 9 hafta iki takımın kalan maçlarını derledik...
Süper Lig’in tamamlanmasına 9 hafta kala şampiyonluk yarışı devam ederken iki ezeli rakibi kalan haftalarda zorlu maçlar bekliyor.
FENERBAHÇE'YE SAMSUN ENGELİ
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetti. Bu sonuçla zirve yarışında 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, puanını 62'ye yükseltti ve bir maç eksiğiyle liderin 9 puan gerisinde kaldı.
GALATASARAY, ANTALYASPOR'U RAHAT GEÇTİ
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ligdeki 22. galibiyetini alarak namağlup unvanını korudu ve puanını 71'e yükseltti.
SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR
İki takımında kalan son maçlarında fikstürü şu şekilde:
GALATASARAY
Beşiktaş (D)
BAY
Samsunspor (D)
Bodrum FK (E)
Eyüpspor (D)
Sivasspor (E)
Trabzonspor (D)
Kayserispor (E)
Göztepe (D)
Başakşehir FK (E)
FENERBAHÇE
Bodrum FK (D)
Trabzonspor (E)
Sivasspor (D)
Kayserispor (E)
Gaziantep FK (D)
Beşiktaş (E)
Başakşehir FK (D)
Eyüpspor (E)
Hatayspor (D)
Konyaspor (E)