Fenerbahçe haftasonu lider Sivasspor ile oldukça kritik bir maça çıkmaya hazırlanırken, hazırlıklar da bütün hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Ersun Yanal, bir yandan taktik çalışmaları sürdürürken, bir yandan da oyuncularına Sivasspor'u anlatmayı sürdürüyor. Sivasspor'un 6 haftalık galibiyet serisinde en önemli etkenlerden birinin Kırmızı-Beyazlı ekibin tempoyu ayarladığında rakibi etkisiz hale getirmesi olduğuna dikkat çeken Yanal, özellikle orta saha oyuncularına bu konuda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Sivas'ta oynanacak müsabakada orta saha üstünlüğünü bir an olsun bile bırakmamaları gerektiğini belirten Yanal, oyuncularına sürekli tempoyu ayarlayan taraf olmaları gerektiğini ifade etti. Sivasspor'a özellikle deplasmanda kontrolü bıraktıkları her dakika sahada problem yaşayacaklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Karşımızda çok coşkulu, oldukça motive ve özgüveni yüksek bir takım olacak. Bu yüzden saha içinde söz sahibi biz olmalıyız. Bu ekstra özelliklerinin bize problem çıkarmaması için bu şart. 90 dakika boyunca tempoyu belirleyen taraf olmamız işimizi kolaylaştıracaktır" sözlerini kullandı.