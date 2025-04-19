İşte Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague play-off maç programı!

Üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı serinin ilk iki maçı Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Seride üçüncü maça ve gerekmesi halinde oynanacak olan dördüncü karşılaşmaya ise Paris Basketbol, Adidas Arena’da ev sahipliği yapacak. Yine gerekmesi halinde oynanacak beşinci karşılaşmada ise saha avantajı Fenerbahçe Beko’da olacak.

Mücadelelerin takvimi şu şekilde:

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1. Maç: Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol (22 Nisan Salı 20.45)

2. Maç: Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol (24 Nisan Perşembe 20.45)

3. Maç: Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko (29 Nisan Salı 21.30)

4. Maç: Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko (gerekmesi halinde – 1 Mayıs Perşembe 21.30)

5. Maç: Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol (gerekmesi halinde – müsabaka takvimi daha sonra açıklanacaktır)