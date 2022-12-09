SAÇ DERİNİZE GEREKLİ ÖNLEMİ VERİN
"Kökü sende uzar" sözü doğrudur. Saçlarınızı besleyen derinizin sağlığı saçlarınızdan daha önemlidir, çünkü saçınızı güçlendirenn temel etken derinizdir.
Çok fazla şampuan uygulamak veya sert temizleyiciler kullanmak derinize zarar verebilir. Ayrıca kimyasal madde içeren şampuanların içerisinde bulunan slikon yapılar saç derinizi tıkayabilir.
Bu nedenle kullandığınız ürünlere dikkat etmekte fayda var. Stilist Linda de Zeeuw, kan akışını artırmak için saçınızı haftada üç defadan fazla yıkamamanızı ve düzenli olarak saç derinize masaj yapmanızı tavisye ediyor.