HER ÜRÜNÜ KULLAMAYIN

Her saç tipi kendine göre ürünleri tercih etmelidir. Saç stilisti Jenny Balding, ince telli saç yapısına sahip olan insanların, dolgun görünüm kazanmaları için uygulayabilecekleri ipuçlarını paylaştı. Öncelikle hacim kazandırıcı şampuan ve saç kremleri tercih edilmeli ancak tercih edilen ürünlerinin saçı yıpratmaması için kimyasal maddelerden (slikon) uzak olması gerekiyor.

Ayrıca banyo yaparken uygulayacağınız şampuanı sadece saçınızın üst kısımlarına sürmek yeterli olacaktır. Akan suyla beraber şampuan uçlara da yeteri kadar gelir, böylece saç uçları kimyasal maddelere fazla temas etmemiş olur.