Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana her yıl düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) bu yıl 27. kez verildi. Salgın nedeniyle 13 Mart'a ertelenen ödül gecesi BAFTA ile aynı gün gerçekleşti. İşte kazananlar!
Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) ABD'nin Los Angeles kentinde, 27. kez sahiplerini buldu. Covid-19 pandemisi ile ilgili endişeler nedeniyle iki ay ertelenen tören, The CW ve TBS'de eşzamanlı olarak yayınlandı.
Ödül töreni, BAFTA ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle Londra ve Los Angeles'ta canlı yayına ev sahipliği yaptı. Geceye sinema dalında The Power of the Dog filmi damga vururken, televizyonda Ted Lasso ve Succession yapımları öne çıktı. İşte Taye Diggs ve Nicole Byer sunduğu Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'ni kazananlar!
SİNEMA
En İyi Film The Power of the Dog
En İyi Erkek Oyuncu Will Smith – King Richard
En İyi Kadın Oyuncu Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Troy Kotsur – CODA
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ariana DeBose – West Side Story
En İyi Genç Oyuncu Jude Hill – Belfast
En İyi Kadro Belfast
En İyi Yönetmen Jane Campion – The Power of the Dog
En İyi Orijinal Senaryo Kenneth Branagh – Belfast
En İyi Uyarlama Senaryo Jane Campion – The Power of the Dog
En İyi Sinematografi Ari Wegner – The Power of the Dog
En İyi Prodüksiyon Tasarımı Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos – Dune
En İyi Kurgu Sarah Broshar and Michael Kahn – West Side Story
En İyi Kostüm Tasarımı Jenny Beavan – Cruella
En İyi Saç ve Makyaj The Eyes of Tammy Faye
En İyi Görsel Efekt Dune
En İyi Animasyon Film The Mitchells vs the Machines
En İyi Komedi Filmi Licorice Pizza
Yabancı Dildeki En İyi Film Drive My Car
En İyi Şarkı No Time to Die – No Time to Die
En İyi Film Müziği Hans Zimmer – Dune
TELEVİZYON
En İyi Drama Succession (HBO)
En İyi Kadın Oyuncu (Drama) Melanie Lynskey – Yellowjackets (Showtime)
En İyi Erkek Oyuncu (Drama) Lee Jung-jae – Squid Game (Netflix)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama) Sarah Snook – Succession (HBO)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama) Kieran Culkin – Succession (HBO)
En İyi Komedi Ted Lasso (Apple TV+)
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi) Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) Jean Smart – Hacks (HBO Max)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi) Brett Goldstein – Ted Lasso (Apple TV+)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi) Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)
En İyi Limitli Dizi Mare of Easttown (HBO)
En İyi TV Filmi Oslo (HBO)
En İyi Erkek Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi) Michael Keaton – Dopesick (Hulu)
En İyi Kadın Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi) Kate Winslet – Mare of Easttown (HBO)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi) Murray Bartlett – The White Lotus (HBO)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi) Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)
En İyi Yabancı Dilde Dizi Squid Game (Netflix)
En İyi Animasyon What If…? (Disney+)
En İyi Talk Show Last Week Tonight with John Oliver (HBO)
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