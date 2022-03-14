HABERTURK.COM

Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) ABD'nin Los Angeles kentinde, 27. kez sahiplerini buldu. Covid-19 pandemisi ile ilgili endişeler nedeniyle iki ay ertelenen tören, The CW ve TBS'de eşzamanlı olarak yayınlandı.

Ödül töreni, BAFTA ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle Londra ve Los Angeles'ta canlı yayına ev sahipliği yaptı. Geceye sinema dalında The Power of the Dog filmi damga vururken, televizyonda Ted Lasso ve Succession yapımları öne çıktı. İşte Taye Diggs ve Nicole Byer sunduğu Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'ni kazananlar!

'The Power of the Dog'un yönetmeni Jane Campion

SİNEMA

En İyi Film

The Power of the Dog

En İyi Erkek Oyuncu

Will Smith – King Richard

En İyi Kadın Oyuncu

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Troy Kotsur – CODA

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Ariana DeBose – West Side Story

En İyi Genç Oyuncu

Jude Hill – Belfast

En İyi Kadro

Belfast

En İyi Yönetmen

Jane Campion – The Power of the Dog

En İyi Orijinal Senaryo

Kenneth Branagh – Belfast

En İyi Uyarlama Senaryo

Jane Campion – The Power of the Dog

En İyi Sinematografi

Ari Wegner – The Power of the Dog

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos – Dune

En İyi Kurgu

Sarah Broshar and Michael Kahn – West Side Story

En İyi Kostüm Tasarımı

Jenny Beavan – Cruella

En İyi Saç ve Makyaj

The Eyes of Tammy Faye

En İyi Görsel Efekt

Dune

En İyi Animasyon Film

The Mitchells vs the Machines

En İyi Komedi Filmi

Licorice Pizza

Yabancı Dildeki En İyi Film

Drive My Car

En İyi Şarkı

No Time to Die – No Time to Die

En İyi Film Müziği

Hans Zimmer – Dune

TELEVİZYON

En İyi Drama

Succession (HBO)

Succession

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Melanie Lynskey – Yellowjackets (Showtime)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Lee Jung-jae – Squid Game (Netflix)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

Sarah Snook – Succession (HBO)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)

Kieran Culkin – Succession (HBO)

Succession dizisi ekibi

En İyi Komedi

Ted Lasso (Apple TV+)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Jean Smart – Hacks (HBO Max)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)

Brett Goldstein – Ted Lasso (Apple TV+)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)

Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)

En İyi Limitli Dizi

Mare of Easttown (HBO)

En İyi TV Filmi

Oslo (HBO)

En İyi Erkek Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)

Michael Keaton – Dopesick (Hulu)

En İyi Kadın Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)

Kate Winslet – Mare of Easttown (HBO)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)

Murray Bartlett – The White Lotus (HBO)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)

Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)

En İyi Yabancı Dilde Dizi

Squid Game (Netflix)

En İyi Animasyon

What If…? (Disney+)

En İyi Talk Show

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

En İyi Komedi - Özel

Bo Burnham: Inside (Netflix)