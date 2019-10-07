Genelde ailelerimiz ya da yakın dostlarımızdır gelenler. Ev sahibi olarak titizimdir. Hiçbir şeyin eksik olmamasını isterim. Annem bu konuda tek idolümdür. Ne de olsa onun muhteşem sofralarını ve misafir ağırlama sanatını görerek büyüdüm. Böyle zamanlarda gelen misafire göre sofranın temasını belirlerim. Onların sevebileceği bir menü hazırlarım. Sofra sunumunda renklerin uyumlu olmasına çok özen gösteririm. Alışılmışın dışında farklı masa aksesuvarları kullanmayı da ihmal etmem.