Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        10
        ikas Eyüpspor
        EYP
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Kasımpaşa
        KSM
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'dan kazandığı para - Futbol Haberleri

        İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'dan kazandığı para

        UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray aynı anda mücale etme hakkı kazandı. 3 Büyükler'in UEFA Avrupa Ligi'nden ne kadar kazanacağı da ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.08.2024 - 12:55 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte Avrupa Ligi'nden kazanılan para!
        ABONE OL
        ABONE OL

        3 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nden katılım payı olarak 4.31 milyon euro'yu garantiledi.

        PAZAR PAYINDA YENİ DÖNEM

        Pazar payı olarak ise UEFA'nın ayırdığı 198 milyon euro, 36 takıma bir formülle dağıtılacak. Bu formüle göre pasta 666 eşit hisseye bölünecek. UEFA puanına göre 36. sıradaki takım 1 hisse alırken, 1. sıradaki takım 36 hisse alacak. 1 hisse ise 297.3 bin euro'ya denk gelecek.

        Buna göre Fenerbahçe'nin 21, Galatasaray'ın 17, Beşiktaş'ın ise 4 hissesi bulunuyor. Hisse rakamlarına karşılık olarak Fenerbahçe 6.243 milyon euro, Galatasaray 5.054 milyon euro, Beşiktaş ise 1.189 milyon euro parayı kasasına koymayı garantiledi.

        3 BÜYÜKLERİN TOPLAM KAZANCI

        Şu an için toplamda Fenerbahçe 10 milyon 557 bin euro, Galatasaray 9 milyon 364 bin euro, Beşiktaş ise 5 milyon 499 bin euro'yu kasasına koydu.

        REKLAM

        BAŞARI BONUSLARI

        Turnuvanın ilerleyen bölümlerinde elde edilecek başarıya göre alınacak ücretler ise şöyle olacak:

        Galibiyet 450 bin euro

        Beraberlik 150 bin euro

        1-8 içerisinde bitirirse: 600 bin euro

        9-16 arasında yer alırsa: 300 bin euro

        İlk 24 takım içerisinde yer alırsa: Ek 300 bin euro

        Son 16 Turuna kalırsa: 1.75 milyon euro

        Çeyrek Finale kalırsa: 2.5 milyon euro

        Yarı Finale kalırsa: 4.2 milyon euro

        Finale yükselirse: 7 milyon euro

        Şampiyon olursa: 6 milyon euro

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Muhtemel rakipler belli oldu
        "Engellendin koçum"
        "Engellendin koçum"
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        10 soruda enflasyon düzeltmesi
        10 soruda enflasyon düzeltmesi
        Habertürk Anasayfa