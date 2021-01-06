İşte Benim Masalım dizisinin birinci bölümü TV8 ekranlarında yayınlandı. İşte Benim Masalım dizisinin yeni bölümleri Exxen dijital platformunda yayınlanacak. İşte Benim Masalım oyuncu kadrosu: İşte Benim Masalım konusu nedir?

İŞTE BENİM MASALIM OYUNCU KADROSU

Aleyna Tilki

Cemal Can Canseven

Hasan Denizyaran

Merve Sevin

Göksun Büyükkahraman

Ayça Tilki

Zeynep Kankonde

Kamil Güler

Nevra Serezli

Yusuf Ege Gönülal

İŞTE BU BENİM MASALIM DİZİSİ KONUSU

İşte Bu Benim Masalım, hayallerinin peşinden giden genç bir kızın hayatına odaklanıyor. Hayattaki en büyük tutkusu şarkı söylemek olan genç bir kız, sahnede olmaktan çok korksa da hayallerini peşinden koşmaktan vazgeçmez. Sahne korkusunu aşmaya çalışan genç kız, hayallerini gerçekleştirmeyi başarabilecek midir?