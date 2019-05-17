17 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım (40) ve eşi İlknur Yıldırım'ın (36) 'Özge' ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden minik Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge için siyasiler başta olmak üzere tüm Türkiye seferber oldu.
YENİ PROTEZİYLE MERDİVEN ÇIKMIŞTI
İHA'da yer alan habere göre Özge için daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girerek küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya’da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.
YAY SİSTEMİYLE ARTIK KOŞACAK
Daha önce babasına koşmak istediğini söyleyen minik Özge’nin bu isteği için baba Ali İhsan Yıldırım kolları sıvadı. Bir arkadaşından hediye olarak aldığı protez parçalarını tamir eden Yıldırım, doğrama atölyesine kızıyla birlikte gelip parçaları birleştirdi. Kızının bacak ölçüsünü alan Yıldırım, proteze koşmayı kolaylaştıracak yay eklentisi gibi ek parçalar da ekleyip kullanılabilir hale getirdi. Esnek yapısıyla dikkat çeken protezi kızının bacağına takan Yıldırım, ardından ilk test yürüyüşünü kızıyla birlikte sokakta gerçekleştirdi.
Daha önce kızına yaptığı düzenekle yürümeyi öğrettiğini hatırlatan Ali İhsan Yıldırım, onun koşması için mücadele edeceğini söyledi. Yıldırım, “Özge’ye çıkma bir protez buldum, onu tamir ettim. Özge’nin koşması için çalışmalara başladım. Evdeki düzeneği de koşma çalışmalarımızda kullanacağım. O biraz alıştıktan sonra daha uzun mesafeli olanı yapacağım. Maliyeti yok, hediye aldım. Maddi gücümüz olmadığından kırık protezi tamir ettim. Özge’nin koşması için ilk çalışmalara başladık. İleride inşallah daha güzel bir protez alırız. Onunla daha güzel koşacağına inanıyorum” dedi.
"NASIL YÜRÜTTÜYSEM KOŞACAK DA"
Özge’nin yeni protezine alışmasının süre alacağını belirten Yıldırım, “Nasıl onun yürümesini başardıysam, koşmasını da sağlayacağım. İnternetten araştırdım, Özge, dünyanın en erken koşan ampute sporcusu olabilir” diye konuştu.
Yıldırım, kızının koşması halinde ise çok duygulanacağını ifade ederek, sonuna kadar her zaman onun yanında olacağını vurguladı.
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