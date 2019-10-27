Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçta Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı 69. dakikada Umut Nayir'in attığı golle 1-0 yendi. Avcı yönetiminde sezona bir kötü başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 12 puana yükselerek nefes aldı.

Mücadelenin ardından Beşiktaş Kulübü; resmi Twitter hesabından, teknik direktör Abdullah Avcı'nın derbi sonrası soyunma odasında yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.

Görüntülerde; zafer konuşması yapan ve takıma seslenen Avcı'nın, "Bu aile mücadele ederse, el ele tutarsa neler yapabileceğini gösterdi. Var olan bir şey var; Beşiktaş. Burası başka bir duygu. Biz yarışa döndük. Hepinize çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık" sözlerinin ardından büyük bir sevinç yaşandığı görülüyor.