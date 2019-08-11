8- Simbiyotik Ekonomi:

Global şirketler, birleşik erişim platformlarında dijital teknoloji ve akıllı uygulamaları benimsiyorlar. Bu ise daha fazla iş birliği, kaynak paylaşımı, daha güçlü küresel ekosistemler ve daha yüksek verimlilik anlamına geliyor. GIV, her şirketin her yerde bulut teknolojisi kullanacağını ve iş uygulamalarının yüzde 85'inin bulut tabanlı olacağını öngörüyor.