İşte 2. Lig'de günün canlı yayınlanan maçları!

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

⚽️ Sarıyer-Altınordu maçı HT Spor'da! 📺 #FutbolunKalbi



🎙️ HT Spor muhabiri @ogzhngenc, 15.00'te başlayacak maç öncesi detayları aktardı. pic.twitter.com/4dnqzb4iHs — HT Spor (@HTSpor) April 27, 2025

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İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇLARI

2. Lig'de 33. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 2 maç belirlendi:

2. LİG BEYAZ GRUP

27 Nisan 2025 Pazar

15.00 Kırklarelispor - Batman Petrol Spor ( HT Spor YouTube)

15.00 Sarıyer - Altınordu ( HT Spor TV)

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den ve 3. Lig maçları TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.