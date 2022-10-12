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İstanbul’un Michelin Yıldızlı restoranları belli oldu! Türkiye 2023 Michelin yıldızlı restoranlar listesi

İstanbul’un Michelin Yıldızlı restoranları açıklandı! İşte o restoranlar...

İstanbul’un Michelin Yıldızlı restoranları açıklandı. Restoranları derecelendirmek için dünyanın en kapsamlı sistemi olarak görülen Michelin Yıldızı sahiplerini buldu. Tören eşliğinde açıklanan restoranları haberimizde derledik. İşte detaylar...

12.10.2022 - 15:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Michelin Guide İstanbul’un 2023 restoranları özel bir ödül töreniyle belli oldu. Listede 53 restoran yer alırken bir restoran 2 Michelin Yıldızı ile dikkat çekti. İşte 2023 İstanbul'un Michelin Yıldızlı restoranları listesi...

  • İSTANBUL'UN MICHELIN YILDIZLI RESTORANLARI BELLİ OLDU! 

    MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, “MICHELIN Rehberi İstanbul’un ilk restoran seçkisinin lansmanı, hem müfettiş ekiplerimiz hem de bu eşsiz şehir için tarihi bir an. Toplamda 5 adet Yıldızlı işletme de dahil olmak üzere 53 restoran ile seçimimiz, kimliği ve gelenekleriyle gurur duyan, aynı zamanda dünyaya da açık olan bu yetenekli mutfağın çeşitliliğine ışık tutuyor.

    İstanbul her zaman önemli bir kültürel ve turistik destinasyon olmuştur; bugün MICHELIN Rehberi ile hem yerel hem de uluslararası gurmelere bu şehrin aynı zamanda önemli bir gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi umuyoruz” dedi.

  • Michelin Guide sitesinden yapılan açıklama şöyle:

    15 milyonu aşan nüfusuyla, iki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul, dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan kültürlerin bir karışımı. Bu stratejik konumuna bağlı olarak İstanbul'daki gastronomi sahnesinin kökleri, mutfak geleneklerine dayanarak yüzyıllar boyunca sürekli olarak kendini geliştirmiş. Dolma, meze ve salataların inanılmaz çeşitliliğiyle, bitki bazlı tarifleri, taze ve kuru meyvelerin yer aldığı sayısız tatlıyla, balık ve en kaliteli etleri onurlandıran tarifleriyle İstanbul gastronomi sahnesinin en özel yerine sahip.

    İstanbul, bu mutfak mirasına sadık kalmasının yanı sıra, gurmelere cesur, yenilikçi, yetenekli yerli yabancı şeflerin yaratıcı tariflerini tatma imkanı veriyor. Yemek tutkunlarının Sultanahmet ve Pera'nın şirin sokaklarında veya hareketli Karaköy, Moda ve Cihangir semtlerinde deneyebilecekleri bu çeşitler, İstanbul'un yemek yemeyi gerçek bir yaşam biçimine dönüştürdüğünü hatırlatıyor.

    Toplamda 53 restoran seçime girdi:

    İki MICHELIN Yıldızlı 1 restoran;

    Bir MICHELIN Yıldızlı 4 restoran;

    MICHELIN Yeşil Yıldızlı 1 restoran;

    10 adet Bib Gourmand restoran;

    38 adet tavsiye edilen restoran.

  • İşte İstanbul’un öne çıkan Michelin Yıldızı alan restoranları;

    Türk Fatih Tutak (2 kırmızı yıldız)

    Spago

    Glens

    St. Regis Brasserie

    SADE Beş Denizler Mutfağı (big gourmand)

    Tatbak

    1924 İstanbul

    Atölye

    Nobu

    Çok Çok Thai

     

  • Cuma (big gourmand)

    Topaz

    Mikla (1 kırmızı yıldız)

    Kubbeli Lounge

    Nicole (1 kırmızı yıldız)

    Yeni Lokanta

    Eleos Beyoğlu

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