5 ayrı ilçede eş zamanlı operasyon

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Zeytinburnu, Başakşehir, Bayrampaşa, Esenler, Esenyurt, Üsküdar, Avcılar, Küçükçekmece ve Bağcılar’da peş peşe benzer hırsızlıklar meydana geldi. Ortaya çıkan detaylara göre, hırsızlar, sabaha karşı kolayca açılabilen kilitli olmayan dairelere giriyordu. Yöntemler hep aynıydı. Bunun üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Benzer yöntemlerle yapılan hırsızlık olayların birbiri ile bağlantılı olabileceğini düşünen polis, çalışmada bir çeteye ulaştı. 3 ay önce başlanan çalışmalarda, ara operasyonlarla yakalanan 13 kişi tutuklandı. Çete lideri 19 yaşındaki Kenan D.’ydi. Geriye çetenin lideri ve önemli üyeleri kalmıştı. Adım adım izlenerek, çete üyeleri belirlendi ve 5 ayrı ilçeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çete lideri ile birlikte 10 kişi yakalandı.

1 MİLYONLUK HIRSIZLIK

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin son 3 ayda biri kapkaç olmak üzere 21 olayları tespit edildi.Ortaya çıkan detaylara göre, hırsızlar, önce olay bölgesinde keşif yapıyordu. Sokakta kamera ya da hareketli insan gördüklerinde, o bölgede hırsızlık yapmıyordu. Kilitli olmayan kapıyı rahatlıkla açtıkları için, kilitli olmayan kapıları seçiyorlardı. Girdikleri evlerde, şu ana kadar 1 milyon değerinde ziynet eşyası, para ve telefon gibi malzeme çaldıkları belirlendi. Soruşturmanın ardından 10 şüpheli adliyeye gönderildi.