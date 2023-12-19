İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı!
İstanbulspor Yönetimi, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti. İstanbulsporlu tüm oyuncular soyunma odasına gitti ve maç yarıda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçı ev sahibi takımın sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları soyunma odasına gitti.
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
11' Trezeguet, 39' Muammer, Onuachu
İstanbulspor: Alp, Duhaney, Okan, Mehmet, Simon, Ali Yaşar, Muammer, Florian, Jackson, Ndao, Ethemi.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu.