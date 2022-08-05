Son şampiyon Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu İstanbul'da açıyor; ligin yeni ekibi İstanbulspor'a konuk oluyor.

SAAT: 21.00

HAKEM: Arda Kardeşler

STAT: Atatürk Olimpiyat

YAYIN: beIN SPORTS 1

İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet Yeşil, Tuncer, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz, Abazaj

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

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DÖRT EKSİK VAR

Bordo-mavililerde kas yaralanması tespit edilen Marek Hamsik bu mücadelede forma giyemeyecek. Slovak yıldızın dışında Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan da forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Bruno Peres, İstanbulspor kafilesinde yer almadı.

2004-05'TEN SONRA İLK KEZ

İki takım 2004-05'ten bu yana birbirlerine ilk kez Süper Lig'de rakip oluyor. İstanbulspor, Trabzonspor'la oynadığı son yedi lig karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı. Rakibine sadece iki gol atabilen sarı-siyahlılar 5 kez mağlup olurken sahadan 2 kez beraberlikle ayrıldı.

İstanbulspor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, en üst lig seviyesinde daha önceki yedi ziyaretinden sadece bir galibiyet çıkarabilmişti.

İSTANBUL AVCI'SI

Abdullah Avcı göreve geldikten sonra İstanbul takımlarına konuk olduğu 11 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer tek yenilgisini geçen sezon şampiyonluğunu ilan ettikten sonra son haftada İstanbul Başakşehir'den aldı.