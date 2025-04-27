İstanbulspor: 5 - Pendikspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, evinde Pendikspor'u konuk etti. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-2'lik skorla İstanbulspor oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12'de Tarık Tekdal (kk), 31 ve 73'te Gaoussou Kyassou Diarra, 38'de Florian Loshaj ve 89. dakikada Özcan Şahan attı. Konuk ekibin gollerini ise 18'de Emeka Friday Eze ve 71. dakikada Stelios Kitsiou kaydetti.

REKLAM advertisement1

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, 2 maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 58'e çıkardı. Pendikspor ise 45 puanda kaldı ve ligde üst üste 3. yenilgisini aldı.