Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        63
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        41
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        30
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Diğer Yüzme İstanbullular eve kapandı onlar kulaç attı - Diğer Haberleri

        İstanbullular eve kapandı onlar kulaç attı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul'un 2023 yılında başlattığı Spor İstanbul Yüzme Yarışları'nın beşincisi yapıldı. Zorlu hava koşullarına rağmen yüzme yarışına katılan yüzücülerin sayısı önceki yıllara göre artış gösterdi. İBB Fatih Spor Kompleksi'nde düzenlenen yarışta, 271 yüzücü şampiyon olabilmek için kulaç attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 18:59 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbullular eve kapandı onlar kulaç attı
        ABONE OL
        ABONE OL

        5. Spor İstanbul Yüzme Yarışları’nda 25-90 yaş aralığında olmak üzere toplam 12 ayrı yaş grubunda yarışıldı. Kadın ve erkek kategorilerinde yapılan ve yüzücülerin bayrak yarışları dışında en fazla iki branşta yarışmasına izin verilen etkinlikte Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) hakemleri de görev aldı.

        ONUR: AMACIMIZ YÜZMEYİ SEVENLERİN SAYISINI ARTIRMAK

        Yüzme yarışı geçit töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Yarışlardan önce bir konuşma yapan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, yüzme branşına artan ilgiden ötürü duyduğu sevinci dile getirdi. Onur, “Spor İstanbul Yüzme Yarışları’na 2023’ün Aralık ayında başladık ve bugün bu yarışların beşincisi için buradayız. Bu yarışların ana amacı yüzmeyi seven ya da hayatına yüzmeyi katmak isteyen İstanbulluların sayısının artmasını sağlayabilmek. Kayıt sayısının her yarışta arttığını görmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

        9 KATEGORİDE MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

        Onur’un konuşmasının ardından İBB Spor İstanbul bünyesindeki tesislerden yüzücülerin katılımıyla yapılan yarışlara geçildi. Kadınlar ve erkeklerde sırasıyla 50 metre kelebek, 100 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 100 metre sırtüstü, 4x50 metre serbest bayrak, 100 metre kurbağalama, 50 metre sırtüstü, 50 metre serbest ve 4x50 metre karışık bayrak yarışları yapıldı.

        Keyifli mücadelelere sahne olan organizasyonda dereceye giren yüzücülere madalyaları takdim edildi. İBB Spor İstanbul’un üyelerine yarışabilecekleri bir alan yaratarak yarış kültürlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği yüzme yarışları, yıl içinde de devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        Habertürk Anasayfa