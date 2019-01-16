İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz hayranları tarafından izlenmeye başladı. Dizilerin yayınlanmadığı üçüncü haftada İstanbullu Gelin'in yeni bölümünün, 25 Ocak 2019 Cuma günü yayınlanacağı belirlendi.

Peki, İstanbullu Gelin'in son bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar...

İSTANBULLU GELİN 69. BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm fragmanında, görkemli bir düğünle evlenen Garip ile Esma balayına Uludağ'a gidiyor. Unutulmaz anlar yaşayan Esma ile Garip çocukları ile gönüllerince eğleniyorlar. Öte yandan Dilara, Adem'i Güneş ile birlikte olduğunu görünce gözlerine inanamıyor...

İSTANBULLU GELİN 69. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerini Aslı Enver, Özcan Deniz, İpek Bilgin, Fırat Tanış ve Tamer Levent'in aldığı İstanbullu Gelin'in 69. yeni bölüm fragmanı 25 Ocak 2018 tarihinde saat: 20.00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Esma ve Garip düğünü için kızlar heyecanla hazırlıkları sürdürürken Faruk ve Fikret’in aklında bambaşka bir telaş, soru vardır; kim, nerede yaşayacak… Esma’nın tavrı Faruk ve Fikret için beklenmedik olsa da verilen cevap neticesiyle Faruklar yeni bir yola çıkma kararı alırlar. Konakta aileyi bir arada tutabilmenin çarelerini arayan Süreyya için susmak zorlaşırken bir de Senem’in Adem’le ilgili sırrına ortak olmak zorunda kalır. Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır.