Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbulkart'ta 30 yaş sınırı kararına idare mahkemesinden iptal | Son dakika haberleri

        İstanbulkart'ta 30 yaş sınırı kararına idare mahkemesinden iptal

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin 11 Temmuz 2024'te, 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararı, İstanbul 2. İdare Mahkemesince iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 02:18 Güncelleme: 30.07.2025 - 02:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbulkart'ta 30 yaş sınırı kararına idare mahkemesinden iptal
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın Ağustos 2024'te İBB Meclisi kararının iptali için açtığı dava karara bağlandı.

        İstanbul 2. İdare Mahkemesinin kararında, İBB Meclisi'nin 11 Temmuz 2024 ile UKOME'nin 25 Temmuz 2024'teki kararları ve bu kararların hazırlık sürecine ilişkin komisyon raporları incelendiğinde, 30 yaşından gün almış öğrencilere toplu taşıma ücretlerinde uygulanan farklı muameleye yönelik bir gerekçeye yer verilmediğinin görüldüğü aktardı.

        AA'nın aktardığı habere göre, mahkeme kararında şöyle denildi:

        "Davalı idare tarafından davaya konu karar tesis edilirken, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesindeki (Ortaöğretim/Yükseköğretim) ve eğitim türündeki (Açık Eğitim/Örgün Eğitim) farklılıklar ile istihdam edilip edilmedikleri, gelirlerinin bulunup bulunmadığı hususları dikkate alınarak bir sınıflandırmaya gidilmediği, kişiler arasındaki bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulmadığı anlaşılmakla birlikte, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesi, eğitim türü, gelir durumu gibi farklılıkları gözetilmeksizin yalnızca bu yaş grubunun iş gücüne katılımının yüksek olduğu varsayımına dayalı olarak yapılan toplu taşıma ücret düzenlemesinin, elde edilmek istenen kamu yararı ile farklı ücretlendirmeye tabi tutulan 30 yaşından gün almış öğrencilerin hakları arasında adil dengeyi zedeleyici nitelikte olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

        Kararda, 30 yaş sınırının kaldırıldığı ve dava konusu işlemin iptaline hükmedildiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ibb
        #istanbul kart
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çekmeköy'de fabrika yangını!
        Çekmeköy'de fabrika yangını!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Beşiktaş'ta Arroyo'ya talip çıktı!
        Beşiktaş'ta Arroyo'ya talip çıktı!
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Kurak günler
        Kurak günler
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        Habertürk Anasayfa