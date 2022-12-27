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İstanbulkart kişileştirme nasıl yapılır? Akbil İstanbulkart kişileştirme zorunlu mu, ücretli mi, son tarih ne zaman?

İstanbulkart kişileştirme nasıl yapılır? İstanbulkart kişileştirme için son tarih...

İstanbulkart kişileştirme işlemleri için son günlere girildi. Aktarma, mesafe bazlı ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz ulaşımdan yararlanabilmek için İstanbulkart (akbil) kişileştirme işlemlerinin yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımız İstanbulkart kişileştirmenin nasıl yapılacağını sorguluyor. İşte İstanbulkart kişiselleştirme son gün tarihi...

Giriş: 27.12.2022 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı şehirde toplu taşıma kullananlar İstanbulkart kişiselleştirme işlemlerinin nasıl ve nereden yapılabileceğini sorguluyorlar. İstanbulkart kişiselleştirme işlemi internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte İstanbulkart kişiselleştirme ile ilgili detaylar...

  • İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME SON TARİH NE ZAMAN?

    İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden yapılabilen kişiselleştirmelerde son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Özel günlerde geçerli olacak ücretsizi ulaşım hakkından faydalanmak için bu tarihe kadar İstanbulkart kişiselleştirme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

  • İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    İstanbulkartlarını kişiselleştirmek isteyenler, İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden ya da kişiselleştirme.istanbulkart.istanbul adresinden kayıtlarını gerçekleştirebiliyor.

    Kişiselleştirme yapmak içim uygulamaya giriş yapın ve ana sayfadan “Kart ekle” alanındaki yönlendirmeleri takip edilerek tanımlama işlemini tamamlayın.

    Diğer bir yol ise www.bireysel.istanbulkart.istanbul veya www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli bilgiler doldurularak kartlar kişiselleştirilebilir.

    İstanbulkart mobil uygulamasından ya da 153’ü arayarak da İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapabilirsiniz.

    29 Ekim 2022’den itibaren özel günlerde geçerli olan İstanbulkart ücretsiz geçiş hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek. 18 Temmuz 2022 tarihinden sonra İstanbulkart satın alıp kişiselleştirildiğinde ise ilk geçiş ödemesinden sonra 7,67 TL iade ediliyor.

    İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI

  • 'KİŞİSELLEŞMEMİŞ İSTANBULKART' UYARISI NEDİR, NEDEN ÇIKIYOR?

    BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin söz konusu uyarı ile ilgili şunları söyledi:

    "İstanbulkart artık bir kredi kartı gibi marketlerde alışveriş yapılabilen bir yaşam kartı oldu. Bu durum İstanbulkarta yüklenen bakiye miktarını artırdı. Bizim artık İstanbulkarta yüklenen bu yüksek bakiyeleri koruma altına almamız gerekiyor. Kredi kartınızı kaybettiğimizde bizler ne yaparız? Hemen bankayı arar ve kartı kullanıma kapatırız. İstanbulkartı kişiselleştirdiğimizde de içindeki bakiyeyi aynı şekilde koruma altına alabileceğiz. Ama kartınız anonim bir kartsa bunu yapmak mümkün değil. Bu nedenle kişiselleşmemiş İstanbulkartlar 31 Aralık'tan sonra kullanıma kapatılacak."

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