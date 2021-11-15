İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), destek kredisi projesini hayata geçirdi. İhityaç sahibi vatandaşların gerek ulaşımda, gerekse market alışverişinde kullanabileceği faizsiz kredi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

İBB DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

'Destek Avans' projesi kapsamında 1200 TL'ye kadar verilecek kredi başvuruları İBB'nin https://kartsorgu.istanbulkart.com.tr adresinden alınacak.

Projeyi sosyal medyadan duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı günler yaşandığını belirterek, İstanbulluların bu sıkışık dönemde nefes almalarını sağlayacak bir işbirliği geliştirdikleri söyledi.

İBB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU EKRANI

İBB Avans Hesap Nedir, Kaç TL?

Destek Avans adıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanan vatandaşlar, 12 aya kadar vade ile 1200 liraya varan miktarda nakit destek alabilecek.

Denizbank'ın değerlendirmesi sonucunda, bankanın müşterisi olan veya olmayan kişiler uygulamadan faydalanabilecek.

İBB Destek Avans Nerede Kullanılacak?

İstanbulkartınıza yüklenen kredi bakiyesini, İstanbul içinde toplu ulaşım araçlarına ek olarak; CarrefourSA, A101, Migros, BİM ve Şok Marketler, İstanbulkart'ın geçtiği iş bankası pos cihazlarının olduğu işyerlerinde, Multinet ödeme noktaları Halk Bakkal BiTaksi, Getir uygulamaları, Beltur, BNB (bisiklet), iTaksi, İBB Sosyal Tesisler, Hamidiye Su Otomatları, Matik Otomatlar, İsper, İspark gibi sosyal alanlardaki harcama ve ödeme işlemlerinizde kullanabilirsiniz.