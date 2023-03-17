Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İstanbul İstanbul’da yoğun sis etkili oldu

İstanbul’da gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren başlayan sis gece saatleri boyunca etkili oldu. Kentin sisli manzarası Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi

Giriş: 17.03.2023 - 01:41 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul’da yoğun sis etkili oldu
İstanbul’da yoğun sis etkili oldu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren başlayan sis gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini gösterdi. Sis özellikle şehrin yüksek yerlerinde etkili oldu.

İHA'nın haberine göre; İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sis ilerleyen vakitlerde etkisini artırdı. Yoğun sis özellikle şehrin yüksek noktalarında etkisini yoğun bir biçimde gösterdi.

Anadolu Yakası'nda yoğun sis nedeniyle Çamlıca Tepesi'ndeki dev bayrak ve Çamlıca Camii adeta gözden kaybolurken şehrin sisli manzarası Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakırköy'de otomobil takla attı: 3 yaralı
Bakırköy'de otomobil takla attı: 3 yaralı
KKTC'nin TDT'deki varlığı Güney Kıbrıs'ı rahatsız etti
KKTC'nin TDT'deki varlığı Güney Kıbrıs'ı rahatsız etti
Seydikemer Belediye Başkanı, milletvekili aday adaylığı için istifa etti
Seydikemer Belediye Başkanı, milletvekili aday adaylığı için istifa etti
Avrasya Tüneli bakım çalışması için kapatıldı
Avrasya Tüneli bakım çalışması için kapatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.