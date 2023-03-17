İstanbul’da yoğun sis etkili oldu

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren başlayan sis gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini gösterdi. Sis özellikle şehrin yüksek yerlerinde etkili oldu.

İHA'nın haberine göre; İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sis ilerleyen vakitlerde etkisini artırdı. Yoğun sis özellikle şehrin yüksek noktalarında etkisini yoğun bir biçimde gösterdi.

Anadolu Yakası'nda yoğun sis nedeniyle Çamlıca Tepesi'ndeki dev bayrak ve Çamlıca Camii adeta gözden kaybolurken şehrin sisli manzarası Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.