Vali Yerlikaya Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

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