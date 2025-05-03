Kurulduğu 1985 yılından bu yana çağdaş sanatın gelişimine katkı sunan Galeri Selvin, 40. yılını özel bir eserle kutladı. Galerinin kurucusu Selvin Gafuroğlu’nun uzun yıllara yayılan titiz çalışmaları sonucu hazırlanan “İstanbul’da 50 Sanatçı 50 Atölye” kitabının lansmanı, İstanbul’un önemli sanat kurumlarından Arter’de sanat ve iş dünyasından seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

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Gecede, kitapta yer alan sanatçılardan Süleyman Saim Tekcan, Mustafa Pilevneli, Mustafa Horasan, Malik Bulut, İrfan Önürmen, Maria Kılıçlıoğlu Baraz, Filiz Öztürk Doğan, Can Göknil, Alev Ermiş Mavitan, Berna Türemen, Seyyit Bozdoğan, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Serdar Tekebaşoğlu, Nedret Sekban, Resul Aytemur, Bihrat Mavitan, Akın Yıldırım, Nur Koçak, Murat Morova, Yusuf Taktak gibi usta isimler de hazır bulundu. Katılımcılar, sanatçılarla sohbet etme ve kitabın yaratım süreci hakkında birebir bilgi alma fırsatı yakaladı.

Selvin Gafuroğlu

Sadece sanatseverler için değil aynı zamanda sanat dünyasında yer almak isteyen yeni kuşak sanatçılar için de önemli bir referans kaynağı oluşturacak nitelikteki kitapta, her biri kendi alanında tanınan ulusal ve uluslararası başarılara ulaşmış 50 sanatçı yer alıyor. Kitaptaki sanatçılar akademik eğitim süreçlerini tamamlamış, sayısız mekanlarda sergilere imza atmış, müzelerde işleri olan ve kendi sanatsal dilinde kendini kabul ettirmiş isimlerden oluşuyor. Kitapta her sanatçının biyografileri, sanata yaklaşımları, atölyelerindeki doğal ortamları görsel bir zenginlik ile sunuluyor.

Türk çağdaş sanatını uluslararası düzeyde duyuracak bu çalışma aynı zamanda İstanbul'u dünyaya tanıtan sanatsal bir belge, bir bellek olarak da öne çıkıyor.