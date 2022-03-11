Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

İstanbul yol durumu anlık CANLI - İstanbul trafik yoğunluğu nasıl, trafik yoğunluk haritası ile anlık yol durumu bilgisi 11 Mart

İstanbul trafik ve yol durumu haritası: İstanbul trafik haritası ile anlık yol durumu canlı

İstanbul bugün beyaz bir örtüyle uyandı. İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yola çıkan sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşıyor, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanıyor. Vatandaşlar İstanbul trafik haritası ile anlık yol durumu bilgisini araştırıyor. İşte İstanbul trafik ve yol durumu haritası

11.03.2022 - 09:56 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul trafik durumu ve yol durumu haritası en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Megakentte kar yağışı etkisini gösterirken en çok etkilediği yerlerden birisi şehir genelindeki trafik oldu. Bu noktada, İstanbul trafik durumu ve yol durumu haritası araştırılıyor. Sürücüler, yola çıkmadan önceki İstanbul trafik durumu haritası ile bölge bölge yol durumu hakkında bilgi sahibi oluyor. İşte, anlık ve canlı İstanbul yol durumu haritası...

  • KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

    Kentte 9 Mart'ta başlayan, dün gün boyu aralıklarla süren, gece ise zaman zaman etkisini artırarak tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, şehrin birçok bölgesinde devam ediyor.

    Avrupa yakasında O-3 bağlantı yolu Esenler mevkisinde bazı tır ve kamyonların yoğun kar yağışı nedeniyle yol kenarında beklediği görüldü. Bağcılar mevkisinde karla kaplanan yolda ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti. Yolda kalan ve ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle bölgede trafik akışı ağır seyrediyor. 

    İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (CANLI HARİTA)

     

  •  

    Mega kentin bazı noktalarında trafik durma noktasına gelirken Cevizlibağ D100 karayolunda ise trafiğin sorunsuz aktığı görüldü. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar uyarılara uyarak toplu taşıma araçlarını tercih etti. Vatandaşlar kar yağışı altında işlerine gitmek için metrobüs duraklarına gitmeye çalıştı.

    Mahmutbey gişeleri Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

     

    Anadolu yakasında sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili oluyor.

    İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (CANLI HARİTA)

  • Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede yollar beyaza bürünürken, TEM otoyolu ve D-100 karayolunda sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

    Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'da da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Bu bölgelerde ana arterlerin açık olduğu, ara yollarda ise bazı araçların yolda kaldıkları gözlendi.

    İBB Trafik Yoğunluk haritasına göre, saat 09.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak kaydedildi.

    İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (CANLI HARİTA)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.