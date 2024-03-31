İstanbul Ümraniye Belediyesi hangi partide? İstanbul Ümraniye Belediye başkanı kimdir? İstanbul Ümraniye Belediye başkan adayları
İstanbul Ümraniye Belediyesi hangi partide? İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Ümraniye Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Ümraniye Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Ümraniye yerel seçim sonuçları..
İstanbul Ümraniye BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Başkanlığını 215857 alınan oy ve %54.57 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı İsmet Yıldırım kazanmıştır.
Ümraniye Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %54.57
Cumhuriyet Halk Partisi %37.51
Saadet Partisi %3.07
Halkların Demokratik Partisi %2.32
Büyük Birlik Partisi %1.47
Demokratik Sol Parti %0.40
Bağımsız %0.37
Demokrat Parti %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi %0.22
Vatan Partisi %0.17
İstanbul Ümraniye BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİİSMET YILDIRIM - AK Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı AYKUT ERDOĞDU - CHP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı SERKAN YALÇIN - İYİ Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı YUNUS AKTÜRK - VATAN İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı MUHAMMET UĞUR - BĞMSZ İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı AHMET ERGİN - EMEP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı FERHAT KAYRAN - TKP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı YAKUP KASIMAY - SP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı EDİP ALPATA - DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı ÖMER FARUK KABARIK - MP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı ONURHAN ŞEKER - DP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı UĞUR YENİSU - ZP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı CEYLAN YALÇIN - DEVA İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı GAMZE ÇAKIR YILMAZ - ANAP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı İBRAHİM DENİZ - DSP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı ERSAN GÖKGÖZ - BTP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı SELİM ÇELİK - TKH İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı FURKAN DEMİRCAN - MİLLİYOL İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı TEKİN YILMAZ - MEMLEKET İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı İBRAHİM AVCI - DEVA İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı NACİ CEBECİOĞLU - MP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı MEHMET LAÇİN - HÜDAPAR İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı ŞERİFE BİN - HKP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı ORÇUN ŞEKERCİOĞLU - YENİDEN REFAH İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı JÜLİDE SARIKAYA KURDOĞLU - ZP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı FAİK EREN - DEVA İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı SEBAHATTİN NAZİR - ADP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı HASAN POLAT - OCAK İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı MURAT YILDIZ - Gelecek Partisi İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı AYTEN EREZ - DSP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ALTAN - Gelecek Partisi İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı MEHMET TOLGA BEKTAŞ - TİP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı GÜLTEN ARABULAN - HKP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı HASAN GÜVEN - AB İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı
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