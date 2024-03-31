İstanbul Sultanbeyli Belediyesi hangi partide? İstanbul Sultanbeyli Belediye başkanı kimdir? İstanbul Sultanbeyli Belediye başkan adayları
İstanbul Sultanbeyli Belediyesi hangi partide? İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Sultanbeyli Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Sultanbeyli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Sultanbeyli yerel seçim sonuçları..
İstanbul Sultanbeyli BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanlığını 101316 alınan oy ve %59.04 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hüseyin Keskin kazanmıştır.
Sultanbeyli Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %59.04
Cumhuriyet Halk Partisi %15.98
Halkların Demokratik Partisi %10.58
Büyük Birlik Partisi %7.39
Saadet Partisi %6.06
Bağımsız Aday %2.05
Bağımsız Türkiye Partisi %0.24
Demokratik Sol Parti %0.19
Bağımsız Aday %0.16
Türkiye Komünist Partisi %0.15
Vatan Partisi %0.10
Bağımsız %0.10
İstanbul Sultanbeyli BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİALİ TOMBAŞ - AK Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı AYHAN KOÇ - CHP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı FATİH KARATAŞ - İYİ Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı İBRAHİM TOKGÖZ - VATAN İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı BEDRİ KUBATLIOĞLU - BĞMSZ İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı BAHATTİN YERLİKAYA - MP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı DİCLE TÜRK - TKP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı MUHAMMET FETULLAH BÜLBÜL - SP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı ERTAN HAMİTOĞLU - DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı MEHMET ÇON - BBP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı UFUK TOPÇU - DP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı MURAT DEMİRKOL - ZP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ERDOĞAN - DEVA İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı BİLAL AKDENİZ - BTP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı YAHYA AYDIN ÇOMAK - DSP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı TURAN KELLE - BTP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı FUNDA ODABAŞ - TKH İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı SEYHAN KAYA - ZP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı MURAT DÖNMEZ - MEMLEKET İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı ÖZCAN KESKİN - TİP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı AYNUR KARATAŞ - MP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı ŞEYHMUS KORKMAZ - HÜDAPAR İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı AYTEN ÇAĞ BİN - HKP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı ÖMER URGUN - YENİDEN REFAH İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı NEŞE YALÇIN - ZP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı ORHAN ÇAMUKA - DEVA İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı SEBAHATTİN NAZİR - ADP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı CEMAL ÇOBAN - EMEP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı MURAT KELEŞ - Gelecek Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı İHSAN TOPCU - DSP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı EROL DEMİR - Gelecek Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı DİLEK KIRCAOĞLU - TİP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı LÜTVİ AKBAŞ - YTP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı EROL BOYACI - AB İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı
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