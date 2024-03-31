İstanbul Maltepe Belediyesi hangi partide? İstanbul Maltepe Belediye başkanı kimdir? İstanbul Maltepe Belediye başkan adayları
İstanbul Maltepe Belediyesi hangi partide? İstanbul Maltepe Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Maltepe Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Maltepe Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Maltepe Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Maltepe yerel seçim sonuçları..
İstanbul Maltepe BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Maltepe Belediye Başkanlığını 157441 alınan oy ve %52.74 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ali Kılıç kazanmıştır.
Maltepe Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %52.74
Milliyetçi Hareket Partisi %42.87
Saadet Partisi %1.56
Demokratik Sol Parti %0.98
Bağımsız Aday %0.87
Türkiye Komünist Partisi %0.57
Vatan Partisi %0.39
Demokrat Parti %0.36
Bağımsız Aday %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi %0.22
Bağımsız %0.08
İstanbul Maltepe BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİKADEM EKŞİ - AK Parti İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı ESİN KÖYMEN - CHP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı MÜMİN GÜNLER - İYİ Parti İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı SERKAN ERGEN - VATAN İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı UFUK ÖZGEN - VATAN İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı EREN KAYAALP - DSP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı GÖKHAN ERTEKİN - TKP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı NURİ TÜFEKÇİ - SP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı BERİVAN DEMİR - DEM Parti İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı ŞAKİR AYGÖL - BBP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı MEHMET ŞERAFETTİN ÜNVER - DP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı EMRE AKSOY - AB İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı FATİH ÖZGÜR - AP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı GÖKMEN DUMLU - TKP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı PERVİN BOZKURT - BTP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı ÖZGE BİLGİN - YTP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU - YENİDEN REFAH İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı SİBEL ZEREN - ZP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı RAMAZAN UĞURAL - İYİ Parti İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı İLTAN EKMEKÇİOĞLU - DEVA İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı ABDULLATİF METİN - MP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı KASIM AYDIN - HÜDAPAR İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı SEMA YETGİN - HKP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı MEHMET YAVAN - YENİDEN REFAH İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı EMRE MET - ZP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı LOKMAN ALPAYDIN - DEVA İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı KEMAL MERTCAN ERKOCA - YTP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı ENGİN ÖZKAN - BĞMSZ İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı NAZMİ KEMALOĞLU - BBP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı ÖMER ÇELİK - OCAK İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı KUBİLAY SEVENCAN - DEVA İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı CENGİZ KILIÇ - HÜDAPAR İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı YÜCEL EVSEN - YENİDEN REFAH İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı
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