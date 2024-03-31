İstanbul Kartal Belediyesi hangi partide? İstanbul Kartal Belediye başkanı kimdir? İstanbul Kartal Belediye başkan adayları
İstanbul Kartal Belediyesi hangi partide? İstanbul Kartal Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Kartal Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Kartal Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Kartal Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Kartal yerel seçim sonuçları..
İstanbul Kartal BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Kartal Belediye Başkanlığını 147587 alınan oy ve %51.17 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Gökhan Yüksel kazanmıştır.
Kartal Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %51.17
Adalet ve Kalkınma Partisi %46.22
Saadet Partisi %1.49
Demokratik Sol Parti %0.26
Türkiye Komünist Partisi %0.26
Vatan Partisi %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi %0.17
Demokrat Parti %0.15
Bağımsız %0.07
Bağımsız Aday %0.04
İstanbul Kartal BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİHÜSEYİN KARAKAYA - AK Parti İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı GÖKHAN YÜKSEL - CHP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı ALTINOK ÖZ - İYİ Parti İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı VEFA TÜRKSEVER - VATAN İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı MEHMET MEHDİ KAYA - BĞMSZ İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı SEDAT BEYAZOĞLU - MP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı REMZİ BEYRELİ - DP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı ABDURRAZZAK TEMEL - HÜDAPAR İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı HÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ - BTP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı ŞAKİR AYGÖL - BBP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı NEVZAT ŞAVLUK - YENİDEN REFAH İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı KEMAL ALPER ÜRÜNKER - ZP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı FATİH ÖZGÜR - AP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı GÖKMEN DUMLU - TKP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı MURAT ÇEKER - SP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı FERİDUN AKBAY - BTP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı GÖNÜL IŞIK - TİP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı MUZAFFER BOZKURT - DEM Parti İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı OKTAY ÖNDEŞ - MEMLEKET İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı İLTAN EKMEKÇİOĞLU - DEVA İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı CUMHUR KURT - MP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı MEHMET ENES KARAKAYA - HÜDAPAR İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı SEMA YETGİN - HKP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı BURHAN ASAF ŞAFAK - YENİDEN REFAH İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı KUBİLAY DAĞLAR - ZP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı MUSTAFA AVCI - DEVA İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı KEMAL MERTCAN ERKOCA - YTP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı ATAKAN BOYOĞLU - TKP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı NAZMİ KEMALOĞLU - BBP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı MEHMET ALBAYRAK - DSP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUNYAYLA - Gelecek Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı CENGİZ KILIÇ - HÜDAPAR İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı YÜCEL EVSEN - YENİDEN REFAH İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı
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