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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt Belediyesi hangi partide? İstanbul Esenyurt Belediye başkanı kimdir? İstanbul Esenyurt Belediye başkan adayları

        İstanbul Esenyurt Belediyesi hangi partide? İstanbul Esenyurt Belediye başkanı kimdir? İstanbul Esenyurt Belediye başkan adayları

        İstanbul Esenyurt Belediyesi hangi partide? İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Esenyurt Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Esenyurt Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Esenyurt yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:53
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        İstanbul Esenyurt Belediyesi hangi partide? İstanbul Esenyurt Belediye başkanı kimdir? İstanbul Esenyurt Belediye başkan adayları
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        İstanbul Esenyurt BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Esenyurt Belediye Başkanlığını 227146 alınan oy ve %51.55 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Kemal Deniz Bozkurt kazanmıştır.

        Esenyurt Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Cumhuriyet Halk Partisi %51.55

        Adalet ve Kalkınma Partisi %45.93

        Saadet Partisi %0.99

        Büyük Birlik Partisi %0.65

        Demokratik Sol Parti %0.30

        Bağımsız Aday %0.25

        Demokrat Parti %0.24

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.20

        Vatan Partisi %0.11

        Bağımsız %0.03

        İstanbul Esenyurt BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        HAMİT ÖNCÜ - AK Parti İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı AHMET ÖZER - CHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı MUHARREM YILDIZ - İYİ Parti İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı MEHMET KÜRŞAT BOZKURT - VATAN İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı ERDOĞAN HORASAN - BĞMSZ İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı OSMAN SERKAN DÜZ - TKP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı MEHMET FARUK ERTEKİN - SP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı SUPHAN ÇELİK - HÜDAPAR İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı YÜKSEL DAYI - ABP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı ZAKİR ERDİNÇ - MP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı ERKAN DEMİR - HÜDAPAR İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı VEHBİ ŞÜKRANLI - ZP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı ALİ EMRAH GÜRBÜZ - DEVA İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı İPEK SÜT - DSP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı YÜKSEL AKGÜL - BTP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı İBRAHİM BİTİŞ - SP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı AHMET FATİH HATUNOĞLU - YENİDEN REFAH İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı EMİN TAŞKAN - ZP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı TANJU KARAKUŞ - MEMLEKET İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KAPLAN - Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı TURGUT OTÇU - DP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı EYLEM MÜNÜKLÜ - AB İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı AYFER ADEKA - HKP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı SERHAT DOĞRU - MİLLİYOL İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı BOZKURT ATAKAN ATLI - ZP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı ŞENOL KORKMAZ - DEVA İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı EREN ŞİMŞEK - BTP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı TURAN YILMAZ - EMEP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı MÜNİR EREN - Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı GÖKAN ÇAKIR - ANAP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUNYAYLA - Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı CENGİZ KILIÇ - HÜDAPAR İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı YÜCEL EVSEN - YENİDEN REFAH İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı

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