İstanbul Esenler Belediyesi hangi partide? İstanbul Esenler Belediye başkanı kimdir? İstanbul Esenler Belediye başkan adayları
İstanbul Esenler Belediyesi hangi partide? İstanbul Esenler Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Esenler Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Esenler Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Esenler Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Esenler yerel seçim sonuçları..
İstanbul Esenler BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Esenler Belediye Başkanlığını 161029 alınan oy ve %65.48 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Mehmet Tevfik Göksu kazanmıştır.
Esenler Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %65.48
İYİ Parti %17.32
Halkların Demokratik Partisi %8.84
Saadet Partisi %4.45
Bağımsız %1.35
Demokratik Sol Parti %0.95
Bağımsız Türkiye Partisi %0.66
Bağımsız Aday %0.36
Demokrat Parti %0.33
Türkiye Komünist Partisi %0.32
Vatan Partisi %0.30
İstanbul Esenler BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİMEHMET TEVFİK GÖKSU - AK Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı HASAN DALKIRAN - CHP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı ŞEH ÖMER KARA - İYİ Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı MURAT YÜKSEL - VATAN İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı TURGAN ERSÜ - BĞMSZ İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı RECEP DİŞÇİ - MP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı DEMİRKAN HÜSEYİN AKBABA - DP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı SUPHAN ÇELİK - HÜDAPAR İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı HAYDAR ŞAHİN ÇINAR - BTP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı YILMAZ BALKESE - HKP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı MAHMUT OKUDAN - YENİDEN REFAH İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı VEHBİ ŞÜKRANLI - ZP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı ARSLAN ARSLAN - DEVA İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı MEHMET ORDU - DSP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı PINAR DİKMEN - TKP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı İBRAHİM BİTİŞ - SP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı ERKAN BİLGE - TİP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı MUZAFFER KARIŞIK - ZP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı İBRAHİM BİÇER - MEMLEKET İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KAPLAN - Gelecek Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı TURGUT OTÇU - DP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı GÖKHAN CEYLAN - MİLLİYOL İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı AYFER ADEKA - HKP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı AHMET TEKBAŞ - MİLLİYOL İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı BOZKURT ATAKAN ATLI - ZP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı ŞENOL KORKMAZ - DEVA İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı EREN ŞİMŞEK - BTP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı BAHRİ GÖDEK - MP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı İBRAHİM SUBAŞI - DEVA İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı GÖKAN ÇAKIR - ANAP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUNYAYLA - Gelecek Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı CENGİZ KILIÇ - HÜDAPAR İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı YÜCEL EVSEN - YENİDEN REFAH İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı
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